Кейн представил форму «Лейтон Ориент», в котором начинал карьеру

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн принял участие в презентации новой игровой формы клуба «Лейтон Ориент».

28-летний англичанин делает это на протяжении нескольких сезонов. Так Кейн отдает дань уважения клубу, в котором начинал профессиональную карьеру. Форвард сборной Англии выступал за «Лейтон Ориент» в 2011 году.

«Лейтон Ориент» выступает во второй английской лиге. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 13-е место из 24.