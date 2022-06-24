Кейн представил форму «Лейтон Ориент», в котором начинал карьеру
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн принял участие в презентации новой игровой формы клуба «Лейтон Ориент».
28-летний англичанин делает это на протяжении нескольких сезонов. Так Кейн отдает дань уважения клубу, в котором начинал профессиональную карьеру. Форвард сборной Англии выступал за «Лейтон Ориент» в 2011 году.
«Лейтон Ориент» выступает во второй английской лиге. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 13-е место из 24.
? Say hello to the 2022/23 home shirt!— Leyton Orient (@leytonorientfc) June 22, 2022
England captain @HKane has returned once more as our sponsor and charity champion!
? Mental health charity @GiveUsAShout has been chosen as our front-of-shirt partner.
The home kit is available to pre-order now ?#LOFC #OneOrient
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|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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|0-0
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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|0-0
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
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11
|Ньюкасл
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|0
|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0-0
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13
|Брентфорд
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|0
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|0-0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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