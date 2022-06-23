Нкетиа прокомментировал продление контракта с «Арсеналом»
Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа прокомментировал подписание нового контракта с лондонским клубом. Соглашение с форвардом рассчитано до 2027 года.
«Я просто счастлив, что наконец-то переступил черту. Я счастлив быть здесь и с нетерпением жду нового сезона», — цитирует Sky Sports Нкетию. «Я провел в «Арсенале» большую часть своей карьеры, так что тебе просто нужно обдумать следующие шаги. Когда пришло время, и я поговорил с тренером, это было довольно простое решение, в конце концов, я все это время знал, где мое сердце».
В минувшем сезоне Нкетиа провел 28 матчей и забил 10 голов, став третьим бомбардиром клуба. Больше только у Букайо Сака и Эмиля Смит-Роу, которые забили 12 и 11 голов соответственно.
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12
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14
|Астон Вилла
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|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0
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|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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