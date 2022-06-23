Нкетиа прокомментировал продление контракта с «Арсеналом»

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа прокомментировал подписание нового контракта с лондонским клубом. Соглашение с форвардом рассчитано до 2027 года.

«Я просто счастлив, что наконец-то переступил черту. Я счастлив быть здесь и с нетерпением жду нового сезона», — цитирует Sky Sports Нкетию. «Я провел в «Арсенале» большую часть своей карьеры, так что тебе просто нужно обдумать следующие шаги. Когда пришло время, и я поговорил с тренером, это было довольно простое решение, в конце концов, я все это время знал, где мое сердце».

В минувшем сезоне Нкетиа провел 28 матчей и забил 10 голов, став третьим бомбардиром клуба. Больше только у Букайо Сака и Эмиля Смит-Роу, которые забили 12 и 11 голов соответственно.