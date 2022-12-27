В «МЮ» рассказали о поиске нового форварда
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что клубу нужен новый нападающий на место ушедшего Криштиану Роналду.
«Нам нужен правильный форвард. Правильный нападающий должен привносить качество в игру коллектива, а не просто находиться в составе. Нужно также понимать, что в «МЮ» очень высокие требования к игрокам», — цитирует специалиста Sky Sports.
37-летний футболист покинул команду в конце ноября после своего скандального интервью. Сейчас он является свободным агентом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36-12
|40
|
2
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32-11
|33
|
3
|Ман. Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|
4
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
5
|МЮ
|14
|8
|2
|4
|20-20
|26
|
6
|Ливерпуль
|15
|7
|4
|4
|31-18
|25
|
7
|Брайтон
|15
|7
|3
|5
|26-20
|24
|
8
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27-26
|22
|
9
|Челси
|14
|6
|3
|5
|17-17
|21
|
10
|Брентфорд
|16
|4
|8
|4
|25-27
|20
|
11
|Кр. Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15-21
|19
|
12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|
13
|Лестер
|16
|5
|2
|9
|25-28
|17
|
14
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-32
|16
|
15
|Лидс
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|
16
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12-19
|14
|
17
|Вест Хэм
|16
|4
|2
|10
|13-20
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10-25
|13
|
19
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|11-30
|13
|
20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14-30
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|15:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|2 : 2
|26.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 3
|26.12
|18:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|1 : 2
|26.12
|18:00
|
Лестер – Ньюкасл
|0 : 3
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Брайтон
|1 : 3
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|1 : 3
|26.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|3 : 1
|27.12
|20:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|27.12
|23:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|28.12
|23:00
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|11
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|14
|1
|3
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|2
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