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Сегодня, 10:20

В «МЮ» рассказали о поиске нового форварда

Виктория Кравченко
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Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что клубу нужен новый нападающий на место ушедшего Криштиану Роналду.

«Нам нужен правильный форвард. Правильный нападающий должен привносить качество в игру коллектива, а не просто находиться в составе. Нужно также понимать, что в «МЮ» очень высокие требования к игрокам», — цитирует специалиста Sky Sports.

37-летний футболист покинул команду в конце ноября после своего скандального интервью. Сейчас он является свободным агентом.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 13 1 1 36-12 40
2
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
3
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
9
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 16 4 2 10 13-20 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 3
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 1 : 2
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 0 : 3
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 3
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 3 : 1
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
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