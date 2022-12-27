В «МЮ» рассказали о поиске нового форварда

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что клубу нужен новый нападающий на место ушедшего Криштиану Роналду.

«Нам нужен правильный форвард. Правильный нападающий должен привносить качество в игру коллектива, а не просто находиться в составе. Нужно также понимать, что в «МЮ» очень высокие требования к игрокам», — цитирует специалиста Sky Sports.

37-летний футболист покинул команду в конце ноября после своего скандального интервью. Сейчас он является свободным агентом.