Тен Хаг: «Думаю, «Манчестер Юнайтед» нужно найти правильного нападающего»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что «красным дьяволам» нужно найти замену нападающему Криштиану Роналду.

«Да, мы осознаем, что потеряли нападающего. Поэтому я думаю, что нам нужно найти форварда, но он должен быть правильным. Правильный футболист — это игрок, который привносит качество в команду, а не просто добавляется в состав, потому что это только создает проблемы. И вы знаете, что критерии здесь, в «Манчестер Юнайтед», высоки», — цитирует Sky Sports тен Хага.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Зимнее трансферное окно в АПЛ откроется 1 января и закроется 31 января.