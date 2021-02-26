«Эвертон» включился в борьбу за защитника «Норвича» Ааронса
«Эвертон» заинтересовался защитником «Норвича» Максом Ааронсом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
21-летним англичанином интересовалась «Бавария», однако мюнхенский клуб не захотел платить клубу из чемпионшипа 35 миллионов евро. Конкуренцию за защитника «Эвертону» составит «Манчестер Юнайтед».
«Норвич» занимает 1-е место в таблице чемпионшипа и намерен вернуться в АПЛ. Ааронс в текущем сезоне забил 1 гол в 29 матчах чемпионшипа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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