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«Эвертон» включился в борьбу за защитника «Норвича» Ааронса

19:08
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«Эвертон» заинтересовался защитником «Норвича» Максом Ааронсом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

21-летним англичанином интересовалась «Бавария», однако мюнхенский клуб не захотел платить клубу из чемпионшипа 35 миллионов евро. Конкуренцию за защитника «Эвертону» составит «Манчестер Юнайтед».

«Норвич» занимает 1-е место в таблице чемпионшипа и намерен вернуться в АПЛ. Ааронс в текущем сезоне забил 1 гол в 29 матчах чемпионшипа.

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