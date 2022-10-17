В «Ливерпуле» осудили поведение фанатов «Сити», скандировавших кричалки о трагедии на «Хиллсборо»

В «Ливерпуле» выступили с официальным заявлением, в котором осудили кричалки фанатов «Манчестер Сити», звучавшие во время матча 11-го тура АПЛ на стадионе «Энфилд».

«Мы глубоко разочарованы тем, что во время матча из гостевого сектора были слышны отвратительные кричалки о трагедиях на футбольных стадионах. Вестибюль в гостевой секции также был испорчен граффити аналогичного характера. Мы знаем, какое влияние такое поведение оказывает на семьи, выживших и всех, кто связан с такими бедствиями. Мы работаем с соответствующими органами, а также будем сотрудничать с «Манчестер Сити», чтобы сделать все возможное, дабы полностью искоренить эти кричалки из футбола», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В первом тайме из фанатского сектора гостей были слышны две кричалки, связанные с трагедиями на стадионах «Эйзель» и «Хиллсборо», где погибло много болельщиков «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» закончился со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что во время матча фанаты «Ливерпуля» бросали монеты в главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.