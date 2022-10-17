Фанаты «Ливерпуля» во время матча кидались монетами в Гвардиолу
Болельщики «Ливерпуля» во время матча 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:0) бросали монеты в главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу.
Это произошло во втором тайме, вскоре после отмены гола полузащитника «Сити» Фила Фодена.
«Толпа пыталась [бросить монеты], но в меня не попало. Может в следующий раз у них выйдет лучше», — цитирует Гвардиолу BBC.
После матча «Ливерпуль» осудил поведение фанатов и пообещал найти виновников. Им грозит пожизненный бан на посещение матчей мерсисайдцев.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
3
|Тоттенхэм
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|
4
|Челси
|9
|6
|1
|2
|15-10
|19
|
5
|МЮ
|9
|5
|1
|3
|13-15
|16
|
6
|Ньюкасл
|10
|3
|6
|1
|17-9
|15
|
7
|Брайтон
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
8
|Ливерпуль
|9
|3
|4
|2
|21-12
|13
|
9
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18-17
|13
|
10
|Борнмут
|10
|3
|4
|3
|10-22
|13
|
11
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|
12
|Вест Хэм
|10
|3
|2
|5
|9-11
|11
|
13
|Кр. Пэлас
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
14
|Эвертон
|10
|2
|4
|4
|8-11
|10
|
15
|Лидс
|9
|2
|3
|4
|11-13
|9
|
16
|Астон Вилла
|10
|2
|3
|5
|7-13
|9
|
17
|Вулверхэмптон
|10
|2
|3
|5
|4-12
|9
|
18
|Саутгемптон
|10
|2
|2
|6
|9-18
|8
|
19
|Лестер
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
|
20
|Нот. Форест
|10
|1
|2
|7
|7-23
|5
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.10
|22:00
|
Брентфорд – Брайтон
|2 : 0
|15.10
|14:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|0 : 0
|15.10
|17:00
|
Фулхэм – Борнмут
|2 : 2
|15.10
|17:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|1 : 0
|15.10
|19:30
|
Тоттенхэм – Эвертон
|2 : 0
|16.10
|16:00
|
Астон Вилла – Челси
|0 : 2
|16.10
|16:00
|
Лидс – Арсенал
|0 : 1
|16.10
|16:00
|
МЮ – Ньюкасл
|0 : 0
|16.10
|16:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|1 : 1
|16.10
|18:30
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|7
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|6
|1
|0
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