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Сегодня, 08:02

Фанаты «Ливерпуля» во время матча кидались монетами в Гвардиолу

Руслан Минаев
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Болельщики «Ливерпуля» во время матча 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:0) бросали монеты в главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу.

Это произошло во втором тайме, вскоре после отмены гола полузащитника «Сити» Фила Фодена.

«Толпа пыталась [бросить монеты], но в меня не попало. Может в следующий раз у них выйдет лучше», — цитирует Гвардиолу BBC.

После матча «Ливерпуль» осудил поведение фанатов и пообещал найти виновников. Им грозит пожизненный бан на посещение матчей мерсисайдцев.

Хосеп Гвардиола
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в третьем матче подряд
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И В Н П +/- О
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 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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14.10 22:00
Брентфорд – Брайтон
 2 : 0
15.10 14:30
Лестер – Кр. Пэлас
 0 : 0
15.10 17:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
15.10 17:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 0
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 2 : 0
16.10 16:00
Астон Вилла – Челси
 0 : 2
16.10 16:00
Лидс – Арсенал
 0 : 1
16.10 16:00
МЮ – Ньюкасл
 0 : 0
16.10 16:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 1 : 1
16.10 18:30
Ливерпуль – Ман. Сити
 1 : 0
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
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 3 1 0
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Ливерпуль

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