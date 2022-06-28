В «Фейеноорде» подтвердили договоренность с «МЮ» по переходу защитника Маласии

Спортивный директор «Фейеноорда» Франк Арнесен подтвердил договоренность с «Манчестер Юнайтед» по защитнику Тайреллу Маласии.

«Договоренность с «Манчестер Юнайтед» есть. Теперь мы ждем ответ Тайрелла. Если он согласится, то переход в «МЮ» неизбежен», — цитирует Арнесена Sky Sports со ссылкой на 1908NL.

Сообщалось, что инициатором перехода стал главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

В минувшем сезоне Маласиа провел 50 матчей, в которых забил гол и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в 17 млн евро.

Контракт футболиста с «Фейеноордом» действует до июня 2024 года.