«Челси» может купить Рафинью у «Лидса» за 55 миллионов фунтов. Стороны близки к сделке

«Челси» готов приобрести нападающего «Лидса» Рафинью. Лондонский клуб готов заплатить за вингера 55 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Athletic.

C учетом бонусов эта сумма может вырасти до 65 миллионов. Ожидается, что «Лидс» примет это предложение.

«Челси» является фаворитом в борьбе за трансфер 25-летнего бразильца. «Арсенал» в данный момент не готов платить такую сумму за игрока, а «Барселона» не может позволить себе столь дорогой трансфер.

В сезоне-2021/22 Рафинья забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.