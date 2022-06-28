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«Челси» может купить Рафинью у «Лидса» за 55 миллионов фунтов. Стороны близки к сделке

«Челси» может купить нападающего Рафинью у «Лидса»
Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» готов приобрести нападающего «Лидса» Рафинью. Лондонский клуб готов заплатить за вингера 55 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Athletic.

C учетом бонусов эта сумма может вырасти до 65 миллионов. Ожидается, что «Лидс» примет это предложение.

«Челси» является фаворитом в борьбе за трансфер 25-летнего бразильца. «Арсенал» в данный момент не готов платить такую сумму за игрока, а «Барселона» не может позволить себе столь дорогой трансфер.

В сезоне-2021/22 Рафинья забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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13%

1.63

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Франция U19 0
Израиль U19 1
Перерыв

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3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Пэлас – Арсенал
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6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
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 - : -
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 - : -
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