Ботман официально стал игроком «Ньюкасла». Голландец подписал контракт до 2027 года
Защитник «Лилля» Ботман перешел в «Ньюкасл»
Защитник «Лилля» Свен Ботман перешел в «Ньюкасл», сообщает пресс-служба английского клуба.
22-летний голландец подписал контракт до 2027 года.
Сообщалось, что «Ньюкасл» заплатит «Лиллю» за переход футболиста 35 миллионов фунтов.
Одним из основных претендентов на защитника был «Милан».
В сезоне-2021/22 Ботман забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Лилль». Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 27 миллионов фунтов.
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|0
|0
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4
|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|0
|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0-0
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13
|Брентфорд
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0-0
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19
|Борнмут
|0
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20
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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