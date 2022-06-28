Ботман официально стал игроком «Ньюкасла». Голландец подписал контракт до 2027 года

Защитник «Лилля» Свен Ботман перешел в «Ньюкасл», сообщает пресс-служба английского клуба.

22-летний голландец подписал контракт до 2027 года.

Сообщалось, что «Ньюкасл» заплатит «Лиллю» за переход футболиста 35 миллионов фунтов.

Одним из основных претендентов на защитника был «Милан».

В сезоне-2021/22 Ботман забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Лилль». Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 27 миллионов фунтов.