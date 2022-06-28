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Сегодня, 18:33

«МЮ» интересуется Маласией. У защитника «Фейеноорда» общие агенты с ван де Беком и Линделефом

«Манчестер Юнайтед» может подписать защитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Маласию
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«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Тайреллом Маласией, сообщает Sky Sports.

Инициатором подписания 22-летнего голландца является главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

Маласию представляет то же агентство, что и игроков «МЮ» Донни ван де Бека и Виктора Линделефа, что может помочь английскому клубу в переговорах.

В минувшем сезоне Маласиа провел 50 матчей, в которых забил гол и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в 17 млн евро.

Контракт футболиста с «Фейеноордом» действует до июня 2024 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Франсиско Черундоло 4 2
Рафаэль Надаль 6 4
Идет 2-й сет

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

8%

1.61
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Серена Уильямс
Армони Тан

П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

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Франция U19
Израиль U19

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Виктор Линделеф
Донни ван де Бек
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фейеноорд
Эрик тен Хаг
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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