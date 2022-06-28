«МЮ» интересуется Маласией. У защитника «Фейеноорда» общие агенты с ван де Беком и Линделефом

«Манчестер Юнайтед» может подписать защитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Маласию

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Тайреллом Маласией, сообщает Sky Sports.

Инициатором подписания 22-летнего голландца является главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

Маласию представляет то же агентство, что и игроков «МЮ» Донни ван де Бека и Виктора Линделефа, что может помочь английскому клубу в переговорах.

В минувшем сезоне Маласиа провел 50 матчей, в которых забил гол и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в 17 млн евро.

Контракт футболиста с «Фейеноордом» действует до июня 2024 года.