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Судейство

Сегодня, 14:52

В Англии ВАР больше не вправе ошибаться — им создали невероятные условия работы

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Глава английских арбитров Хоуард Уэбб представил новый ВАР-центр в лондонском районе Стокли-парк, перестроенный с учетом современных требований и пожеланий судей. В нем предусмотрено все необходимое как для работы видеоассистентов, так и для их отдыха и восстановления.

Глава английских арбитров Хоуард Уэбб.

ВАР-хаб, как его называют сами англичане, помимо основной зоны, где расположены рабочие места видеоарбитров, включает в себя комнаты для подготовки и брифингов, тренажерный зал и столовую.

На сегодня это лучший ВАР-центр в мировом футболе.

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2
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
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 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
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