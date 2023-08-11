АПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата Англии
11 августа, в пятницу, стартует сезон-2023/24 чемпионата Англии по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций 1-го тура АПЛ.
В России легально не показывают игры чемпионата Англии на ТВ. На сайте «СЭ» доступны формальные события встреч в онлайн-трансляциях, а по отдельным матчам будет доступна текстовая трансляция.
Смотреть видеотрансляции матчей АПЛ 1-го тура в прямом эфире бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте».
Расписание и трансляции матчей АПЛ 1-го тура (время начала — мск)
11 августа, пятница
22.00. «Бернли» — «Манчестер Сити»
Онлайн-трансляция
Текстовая трансляция
12 августа, суббота
14.30. «Арсенал» — «Ноттингем Форест»
Онлайн-трансляция
17.00. «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
Онлайн-трансляция
17.00. «Брайтон» — «Лутон Таун»
Онлайн-трансляция
17.00. «Эвертон» — «Фулхэм»
Онлайн-трансляция
17.00. «Борнмут» — «Вест Хэм»
Онлайн-трансляция
19.30. «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»
Онлайн-трансляция
13 августа, воскресенье
16.00. «Брентфорд» — «Тоттенхэм»
Онлайн-трансляция
18.30. «Челси» — «Ливерпуль»
Онлайн-трансляция
14 августа, понедельник
22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
Онлайн-трансляция
Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -