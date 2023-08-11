АПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата Англии

11 августа, в пятницу, стартует сезон-2023/24 чемпионата Англии по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций 1-го тура АПЛ.

В России легально не показывают игры чемпионата Англии на ТВ. На сайте «СЭ» доступны формальные события встреч в онлайн-трансляциях, а по отдельным матчам будет доступна текстовая трансляция.

Смотреть видеотрансляции матчей АПЛ 1-го тура в прямом эфире бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте».

Расписание и трансляции матчей АПЛ 1-го тура (время начала — мск)

11 августа, пятница

22.00. «Бернли» — «Манчестер Сити»

Онлайн-трансляция

Текстовая трансляция

12 августа, суббота

14.30. «Арсенал» — «Ноттингем Форест»

Онлайн-трансляция

17.00. «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

Онлайн-трансляция

17.00. «Брайтон» — «Лутон Таун»

Онлайн-трансляция

17.00. «Эвертон» — «Фулхэм»

Онлайн-трансляция

17.00. «Борнмут» — «Вест Хэм»

Онлайн-трансляция

19.30. «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»

Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

16.00. «Брентфорд» — «Тоттенхэм»

Онлайн-трансляция

18.30. «Челси» — «Ливерпуль»

Онлайн-трансляция

14 августа, понедельник

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

Онлайн-трансляция

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»