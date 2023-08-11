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Сегодня, 14:35

АПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата Англии

Матч «Бернли» — «Манчестер Сити» откроет новый сезон АПЛ 11 августа в 22.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Хосеп Гвардиола и футболст Эрлин Холанн.
Хосеп Гвардиола (слева) и Эрлин Холанн.
Фото Reuters

11 августа, в пятницу, стартует сезон-2023/24 чемпионата Англии по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций 1-го тура АПЛ.

В России легально не показывают игры чемпионата Англии на ТВ. На сайте «СЭ» доступны формальные события встреч в онлайн-трансляциях, а по отдельным матчам будет доступна текстовая трансляция.

Смотреть видеотрансляции матчей АПЛ 1-го тура в прямом эфире бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте».

Расписание и трансляции матчей АПЛ 1-го тура (время начала — мск)

11 августа, пятница

22.00. «Бернли» — «Манчестер Сити»
Онлайн-трансляция
Текстовая трансляция

12 августа, суббота

14.30. «Арсенал» — «Ноттингем Форест»
Онлайн-трансляция

17.00. «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
Онлайн-трансляция

17.00. «Брайтон» — «Лутон Таун»
Онлайн-трансляция

17.00. «Эвертон» — «Фулхэм»
Онлайн-трансляция

17.00. «Борнмут» — «Вест Хэм»
Онлайн-трансляция

19.30. «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»
Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

16.00. «Брентфорд» — «Тоттенхэм»
Онлайн-трансляция

18.30. «Челси» — «Ливерпуль»
Онлайн-трансляция

14 августа, понедельник

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
Онлайн-трансляция

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
Футбол
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
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