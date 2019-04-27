Курьезный случай произошел во время матча любительских команд в Англии. Один из футболистов выключил свет на стадионе.

Как сообщает Metro, инцидент произошел во время матча между "Кидлингтоном" и "Челтенхэм Сарасенз". На 73-й игрок "Кидлингтона" Джулиус Мурага получил красную карточку и покинул поле. После этого на стадионе пропал свет.

Julius Muraga hilarious floodlight gaffe after being sent off https://t.co/HQMviQiEai pic.twitter.com/woG278xT4k – sports o'clock (@SportsClock) 27 апреля 2019 г.

Позднее выяснилось, что свет выключил именно Мурага. Он сказал, что не хотел этого делать и думал, что это выключатель для душа, куда он отправился после удаления. Футболист заверил, что он не пытался сорвать матч.

Спустя пять минут игра возобновилась, и "Челтенхэм" победил со счетом 3:1.