«Уотфорд» уволил Хиско с поста главного тренера команды
«Уотфорд» объявил об увольнении Хиско Муньоса с поста главного тренера команды.
В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что решение было принято в связи с последними неудачными результатами команды.
? Watford FC confirms Xisco Mu?oz has left his post as the club's Head Coach.— Watford Football Club (@WatfordFC) October 3, 2021
Хиско возглавлял «Уотфорд» с декабря 2020 года, под его руководством команда вернулась в английскую премьер-лигу по итогам сезона-2020/21. В нынешнем сезоне команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 7 очками в 7 матчах.
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