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Фердинанд остался недоволен решением Сульшера оставить Роналду в запасе на матч с «Эвертоном»

12:29
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о решении главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера оставить нападающего Криштиану Роналду в запасе на матч 7-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1).

«Самое важное то, что у Криштиану пять голов в пяти матчах. Он в прекрасной форме. Видели ли вы когда-то, как лучшего бомбардира просто убирают из состава на матч? Гарри Кейн, забив пять мячей в пяти играх, когда-то не играл за «Тоттенхэм»? А Агуэро, когда он был в «Манчестер Сити»?

Роналду 36 лет, так что нужно контролировать нагрузку, которую он получает. Если бы «МЮ» предстоял матч во вторник или среду, я бы все понял и был бы убежден, что это правильное решение. Но для меня большим вопросом остается то, что Криштиану едет в сборную на матчи с Катаром и Люксембургом. Такие игры он мог бы пропустить ради отдыха. Он не человек", — приводит слова Фердинанда Mirror со ссылкой на BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» набрал 14 очков и занимает место в первой тройке чемпионата Англии.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
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  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

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Ф1 (-1)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

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1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/ferdinand-solskjaer-ronaldo-man-utd-25122953

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Екатерина Савостина все материалы автора

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