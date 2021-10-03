Фердинанд остался недоволен решением Сульшера оставить Роналду в запасе на матч с «Эвертоном»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о решении главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера оставить нападающего Криштиану Роналду в запасе на матч 7-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1).

«Самое важное то, что у Криштиану пять голов в пяти матчах. Он в прекрасной форме. Видели ли вы когда-то, как лучшего бомбардира просто убирают из состава на матч? Гарри Кейн, забив пять мячей в пяти играх, когда-то не играл за «Тоттенхэм»? А Агуэро, когда он был в «Манчестер Сити»?

Роналду 36 лет, так что нужно контролировать нагрузку, которую он получает. Если бы «МЮ» предстоял матч во вторник или среду, я бы все понял и был бы убежден, что это правильное решение. Но для меня большим вопросом остается то, что Криштиану едет в сборную на матчи с Катаром и Люксембургом. Такие игры он мог бы пропустить ради отдыха. Он не человек", — приводит слова Фердинанда Mirror со ссылкой на BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» набрал 14 очков и занимает место в первой тройке чемпионата Англии.