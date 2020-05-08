Уокер трижды за сутки нарушил самоизоляцию

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер нарушил режим изоляции, введенный в Великобритании в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает The Sun, 6 мая англичанин покинул свой дом в Престбери, съездив сначала в гости к сестре на вечеринку в Ротереме, затем навестив родителей в Шеффилде, а вечером следующего дня устроил велопрогулку с другом.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 903 511 человек. Умерших — 269 993, выздоровевших — 1 333 935.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 7 мая зарегистрировано 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется