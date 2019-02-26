"Уле на коне, скажи, каково тебе". Рэшфорд поздравил Сульшера

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд поздравил с днем рождения главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Норвежскому специалисту исполнилось 46 лет.

В качестве поздравления Рэшфорд процитировал популярную у фанатов кричалку "Ole's at the wheel, tell me how does it feel" (примерный перевод - "Уле на коне, скажи, каково тебе").

Ole's at the wheel, Tell me how does it feel......



Happy Birthday boss 🎂 https://t.co/7QDHa5jmVz – Marcus Rashford (@MarcusRashford) 26 февраля 2019 г.

Под руководством Сульшера Рэшфорд провел 13 матчей во всех турнирах и отметился 6 голами.