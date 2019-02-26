13:46 | Футбол — Англия

"Уле на коне, скажи, каково тебе". Рэшфорд поздравил Сульшера

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд поздравил с днем рождения главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Норвежскому специалисту исполнилось 46 лет. 

В качестве поздравления Рэшфорд процитировал популярную у фанатов кричалку "Ole's at the wheel, tell me how does it feel" (примерный перевод - "Уле на коне, скажи, каково тебе"). 

Под руководством Сульшера Рэшфорд провел 13 матчей во всех турнирах и отметился 6 голами.

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