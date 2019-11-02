Уле Гуннар Сульшер: «Учитывая форму «МЮ», мы рассчитывали на три очка»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер выразил разочарование поражением от «Борнмута» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии. По его словам, «МЮ» мог рассчитывать на большее.

— Поражение всегда расстраивает, — цитирует ВВС Сульшера. — Учитывая форму, в которой команда находилась, мы рассчитывали взять три очка. Это шаг назад для нас. Но нам надо забыть об этом и идти дальше. Мы не смогли извлечь выгоду из хорошего старта, а сопернику повезло провести магический отрезок. Гринвуду не повезло, когда он попал в штангу. В других ситуациях он бы такой момент реализовал. У него все будет хорошо. В таких матчах очень важно забить первым, и сопернику это удалось.