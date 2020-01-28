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Уле Гуннар Сульшер: «Матч в декабре дает нам надежду, что мы сможем обыграть «Манчестер Сити»

13:49
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о подготовке к ответному матчу Кубка лиги против «Манчестер Сити». Первая встреча завершилась со счетом 1:3.

— Это должен быть отличный матч, чтобы выиграть с разницей в два мяча у такой хорошей команды, — цитирует Сульшера официальный сайт клуба. — Мы уже делали это против отличных команд, и, конечно же, игра в декабре дает нам надежду, что мы сможем это сделать. Нам нужно вспомнить ответный матч Лиги чемпионов против ПСЖ.

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