После паузы на матчи сборных в ближайший уик-энд возобновляются европейские чемпионаты. И в Англии уже в субботу, 23 ноября, состоится центральный матч 13-го тура премьер-лиги. В нем «Манчестер Сити» на своем поле примет «Челси». Встреча на «Этихад Стэдиум» начнется в 20.30 по Москве.

В 12-м туре команда Хосепа Гвардьолы была больно бита «Ливерпулем» на «Энфилде» (3:1). И после этой встречи отставание чемпиона от мерсисайдцев увеличилось до 9 очков. Можно сказать, что «горожане» приперты к стенке и больше не могут терять очки.

«Челси», в свою очередь, после не самого успешного старта набрал ход и после 12 туров занимает третью строчку, опережая, в том числе, и «Манчестер Сити» на одно очко.

Но даже несмотря на это, букмекеры считают очевидным фаворитом действующих чемпионов. Так, коэффициент на победу «Ман Сити» в БК «Лига Ставок» 1,45, на выигрыш «Челси» — 6,25, а на ничью 4,85. Но, как говорит большинство тренеров мира, матчи после перерыва на игры сборных — непредсказуемы. И статистика знает много примеров, когда андердоги легко справлялись с грандами.

Матчи сборных не принесли серьезных кадровых потерь обоим соперникам. В составе «горожан» должен на поле вернуться голкипер Эдерсон, но из-за дисквалификации игру точно пропустит форвард Бернарду Силва, на чьем счету единственный мяч в ворота «Ливерпуля». «Челси» ждет возвращения в состав двух игроков — защитника Сесара Аспиликуэты и полузащитника Жоржинью, с высокой долей вероятности оба футболиста появятся на поле «Этихада» с первых минут.

«Ман Сити» и «Челси» — одни из самых забивающих команд премьер-лиги, на счету «горожан» 35 голов — и это лучший показатель сезона, у «синих» в копилке 27 мячей — и это четвертый результат среди команд АПЛ. Логично ждать голевой матч лидеров АПЛ. Так, в БК «Лига Ставок» можно взять «тотал» больше 3,5 гола за коэффициент 2,00, меньше 3,5 мячей — оценивается в 1,85. А в какой результат верите вы?

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