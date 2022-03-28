Уэйн Руни высказался о возможном рекорде Рэшфорда по голам за «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни обратился к форварду команды Маркусу Рэшфорду, который может побить его рекорд по голам за манкунианцев.

«Побить рекорд и стать лучшим бомбардиром «Юнайтед» — это чертовски круто. Надеюсь, что Маркус Рэшфорд побьет этот рекорд. Он парень из Манчестера», — цитирует Руни The Sun.

Руни в свое время смог забить 253 мяча в 559 матчах за «Манчестер Юнайтед». У Рэшфорда на данный момент 93 гола в 297 играх.

В этом сезоне 24-летний футболист участвовал в 26 встречах, забив пять мячей и отдав две голевые передачи.