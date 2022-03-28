«Эвертон» рассматривает возможность продажи Деле Алли

«Эвертон» рассматривает возможность продажи полузащитника Деле Алли, сообщает The Mirror.

По данным источника, клуб может летом выставить 25-летнего футболиста на продажу.

Футболист перешел в «ириски» из «Тоттенхэма» в январе 2022 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Алли сыграл за «Эвертон» 6 матчей и пока не отметился результативными действиями.