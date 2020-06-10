У тренера «Стоук Сити» выявлен коронавирус

Главный тренер «Стоук Сити» Майкл О'Нилл сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Пресс-служба клуба сообщила об этом на habциальном сайте.

По данным Worldometer на ночь с 9 на 10 июня, в мире коронавирус подтвержден у 7 311 526 человек. Умерших — 413 011, выздоровевших — 3 594 730.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 9 июня выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровел 239 999 человек.