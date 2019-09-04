У игрока «Халла» выявлен рак кишечника

Защитнику «Халла» Ангусу Макдональду диагностировали рак кишечника, сообщает официальный сайт клуба. Из-за болезни 26-летний игрок в текущем сезоне не провел за команду ни минуты.

— Мы вынуждены сообщить, что у Ангуса Макдональда диагностирован рак кишечника ранней стадии, — говорится в обращении клуба. — Ангус проявил большое мужество и силу характера, когда услашал эту новость. Вся наша команда объединилась, чтобы поддержать Ангуса в его стремлении поправиться. Его физическое и психическое благополучение являются сейчас нашим главным приоритетом.

«Халл» просит СМИ уважать частную жизнь Макдональда и его семьи в это тяжелое время. Пожалуйста, обратите внимание, что сведения о его лечении будут предоставляться клубом в максимально возможном объеме.