У «Челси» худшая выездная серия в АПЛ с марта 2001 года

«Челси» не выиграл ни одного из последних 8 выездных матчей АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, у команды худшая выездная серия с марта 2001 года. 26 февраля «Челси» на выезде проиграл «Тоттенхэму» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Также, по данным Opta, лондонский клуб забил 6 голов в последних 12 матчах АПЛ — ни одна команда не забивала меньше в этом соревновании с начала ноября 2022 года.