«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в лондонском дерби

«Тоттенхэм» одержал победу над «Челси» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 2:0.

В составе «шпор» на 46-й минуте встречи отличился полузащитник Оливер Скипп. На 82-й минуте матча нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество своей команды.

«Челси» продлил свою безвыигрышную серию в АПЛ до 5 матчей. «Синие» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко за 24 матча.

«Тоттенхэм» располагается на 4-м месте с 45 очками за 25 игр.