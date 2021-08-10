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Тухель рассказал, что важно учитывать при выборе нового игрока команды

20:25
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о возможных трансферах в летнее трансферное окно.

«Когда приезжают игроки определенного качества с определенным настроем, думаю, это хорошо для любой команды. Но нужно понимать, что этому не все радуются. Например, если я защитник, и кто-то приезжает на мою позицию!

В первую очередь важно отношение игрока к делу, его характер и то, что он может дать команде. Нужно найти баланс между тем, как привести новых игроков, не вызывая волнения в команде, и в то же время держать игроков в напряжении, чтобы они выходили из «зоны комфорта», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

В скором времени состав «Челси» должен дополнить Ромелу Лукаку.

Завтра, 11 августа, «Челси» сыграет с «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА. Начало — 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru

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Виктория Кравченко все материалы автора

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