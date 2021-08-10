В АПЛ введут новые меры по борьбе с расизмом

Руководство АПЛ планирует ввести новые меры по борьбе с расизмом: за каждое оскорбление любого лица на стадионе будет наложен запрет на посещение игр.

В заявлении пресс-службы АПЛ подробно описываются все меры по борьбе с расизмом, которые буду применены с сезона-2021/22.

В соответствии с ними лицу, уличенному в дискриминационном или оскорбительном поведении, будет наложен запрет на посещение матчей не только клуба, болельщиком которого он является, но и на все матчи в АПЛ пожизненно.

Правила будут касаться всех лиц, находящихся на стадионе, не только болельщиков. Чемпионат Англии сезона-2021/22 стартует 13 августа.