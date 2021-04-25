Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал игру форварда Тимо Вернера в матче 33-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (1:0). 25-летний немец стал автором единственного гола.

«Ему необходимо продолжать забивать и использовать момент. Он участвует во многих голах команды, зарабатывая пенальти и отдавая результативные передачи. Однако ничего не может помочь лучше, чем голы. Он провел весь матч на высоком уровне и принял участие во многих моментах и полумоментах.

Я рад, что ему удалось забить. Он мог отличиться еще раз, и после неудачи немного утратил уверенность. Кроме того, к тому моменту он устал, но в целом он провел отличный матч», – приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Вернер провел 44 матча, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.