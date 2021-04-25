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Клопп оценил шансы «Ливерпуля» попасть в топ-4 АПЛ

03:31
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:1).

«Очень сложно винить кого-то, кроме нас самих. Когда вы создаете моменты, как мы сегодня, и не используете их, вы оставляете игру открытой. Старейшее и самое важное футбольное правило состоит в том, что вам лучше использовать свои шансы, когда они у вас есть. «Ньюкасл» заслужил очко.

Попадание в топ-4 зависит от результатов, которые мы получаем на поле, а в таких играх этого не добиться. Мне говорили, что против шестерки последних команд в таблице мы получили в общей сложности пять очков или что-то в этом роде, что совершенно очевидно ненормально, при всем уважении к ним. С такими результатами вы не сделаете больших шагов», – приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

После этого матча «Ливерпуль» с 54 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 36 очками – на 15-й строчке.

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