Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат финального матча Кубка английской лиги против «Ливерпуля», который «синие» проиграли в серии пенальти (10:11).

«Мы отдали все силы. Это был потрясающий футбольный матч. Только отмененный гол Лукаку оставил неприятные ощущения.

Для победы всегда нужно немного удачи. В этот раз она была не нашей стороне.

Мы и раньше выпускали Кепу под серию пенальти. Именно поэтому я принял такое решение. Иногда это может обернуться против тебя. Но ты обязан уметь принимать сложные решения», — цитирует Тухеля BBC.

«Ливерпуль» в 9-й раз выиграл Кубок английской лиги и установил новый рекорд.