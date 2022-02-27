Клопп: «Даже в профессиональном спорте должно оставаться место для сантиментов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги финального матча Кубка английской лиги против «Челси», который «красные» выиграли в серии пенальти (11:10).

«Даже в профессиональном спорте должно оставаться место для сантиментов. Келлехер — молодой вратарь, который провел все матчи в этом турнире. Что мне было делать? Я — профессиональный тренер, но также я и человек. И в этот раз человеческое взяло верх. Он заслужил этот шанс.

У нас на тренировочной базе есть стена, где висят портреты голкиперов, который что-то выиграли с клубом. И Кивин заслужил свой портрет», — цитирует тренера BBC.

Для главного тренера «красных» это десятый трофей в карьере — он выиграл по 5 турниров с дортмундской «Боруссией» и «Ливерпулем».

С «Боруссией» Юрген по два раза брал чемпионат и Суперкубок Германии, а также Кубок Германии. С «Ливерпулем» он еще выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Англии, а также клубный чемпионат мира.