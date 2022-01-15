Тухель: «Ничья с «Сити» была бы справедливым результатом, Лукаку потерял много мячей»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 22-го тура АПЛ.

«Результат очень разочаровал, но такое может случиться, когда играешь с «Сити». Я думаю, мы заслужили ничью, но у нас не было большого количества хороших моментов. Ничья была бы справедливым результатом матча, но нам не удалось этого добиться», — приводит слова тренера Tuttomercatoweb.

Также Тухель заявил, что у «Челси» большая проблема с нападающими.

«Мы выигрывали подобные матчи против «Сити», так что поражение очень странное. У нас было много проблем с нападающими, слишком часто теряли мяч. Иногда Лукаку нужно быть более открытым для команды. Он потерял много мячей в перспективных ситуациях», — добавил тренер.

«Челси» занимает второе место в АПЛ, имея на счету 43 очка.