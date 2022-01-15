«Ньюкасл» пытается приобрести вратаря «ПСЖ» Наваса

«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса.

Как сообщает RMC Sport, представители английского клуба связывались с руководством французской команды, чтобы узнать о возможности трансфера вратаря.

По информации источника, Навас намерен закончить сезон в «ПСЖ», но «Ньюкасл» может предложить футболисту высокую зарплату.

Контракт голкипера истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 35-летний Навас сыграл 12 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 11 мячей и четырежды сыграл «на ноль».