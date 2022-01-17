Тухель хочет остаться в «Челси» до конца своего контракта

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что хочет полностью отработать свой контракт с лондонским клубом.

Выиграв Лигу Чемпионов с «синими» в прошлом сезоне, Тухель заключил новый контракт, рассчитанный до июня 2024.

«У меня есть контракт до 2024 года. Давайте постараемся остаться вместе, пока действует контракт.

История говорит нам, что это непросто, но сегодня я очень уверен, что смогу. Я не хочу быть где-либо еще, и это абсолютно точно.

Давайте посмотрим, что произойдет, но каждый знает, что ты должен давать результат. Я ответственен за создание условий, которые позволят нам добиваться результатов", — цитирует Тухеля Sky Sports.

Если немец избежит увольнения, то проведет на «Стэмфорд Бридж» три с половиной сезона. Прежде никому из тренеров не удавалось подобное в эпоху Романа Абрамовича.