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Сегодня, 20:30

Тухель хочет остаться в «Челси» до конца своего контракта

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что хочет полностью отработать свой контракт с лондонским клубом.

Выиграв Лигу Чемпионов с «синими» в прошлом сезоне, Тухель заключил новый контракт, рассчитанный до июня 2024.

«У меня есть контракт до 2024 года. Давайте постараемся остаться вместе, пока действует контракт.

История говорит нам, что это непросто, но сегодня я очень уверен, что смогу. Я не хочу быть где-либо еще, и это абсолютно точно.

Давайте посмотрим, что произойдет, но каждый знает, что ты должен давать результат. Я ответственен за создание условий, которые позволят нам добиваться результатов", — цитирует Тухеля Sky Sports.

Если немец избежит увольнения, то проведет на «Стэмфорд Бридж» три с половиной сезона. Прежде никому из тренеров не удавалось подобное в эпоху Романа Абрамовича.

ФК Челси
Томас Тухель
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2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
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13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
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 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
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 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
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 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
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 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
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 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
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 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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14.01 23:00
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 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
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16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
31.05 00:00
Бернли – Лестер
 - : -
31.05 00:00
Тоттенхэм – Арсенал
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

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