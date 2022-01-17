Фред опроверг информацию о конфликтах в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред опроверг информацию о конфликтах внутри команды между англичанами и футболистами, которые разговаривают на португальском.

«Все это бред. Очевидно, что мы общаемся на португальском, мы разговариваем, дружим. Мы очень хорошие друзья с Алексом Теллесом как на поле, так и за его пределами. Я его давно знаю, так что ничего странного в нашей дружбе нет.

Но это не значит, что я не буду разговаривать с Лингардом, Рэшфордом, Гринвудом, Магуайром, остальными английскими ребятами. Мы хорошо с ними ладим, мы все одноклубники. Мы всегда танцуем в раздевалке, устраиваем командные ужины. Сейчас это получается реже делать из-за коронавируса", — цитирует футболиста ESPN.