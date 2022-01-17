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Сегодня, 19:35

Полузащитник «Эшторила» Шикинью перейдет в «Вулверхэмптон»

Карен Саркисян
Корреспондент

«Вулверхэмптон» купит полузащитника «Эшторила» Шикинью Оливейра, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Вулверхэмптон» заплатит португальскому клубу 3,5 миллиона евро за 26-летнего португальца. Еще 1,5 миллиона евро португальцы могут получить в виде бонусов.

17 января полузащитника приедет в расположение английского клуба, чтобы пройти медицинский осмотр.

В нынешнем сезоне Шикинью принял участие в 15 матчах за «Эшторил» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1483015797568069634
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 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
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 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
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 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
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 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
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14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
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15.01 18:00
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 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
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15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
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Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
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Ливерпуль – Брентфорд
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Ливерпуль

 16
Диогу Жота

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Ливерпуль

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Габриэл Жезус

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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

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И К Ж
Эмерик Ляпорт

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 18 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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