Полузащитник «Эшторила» Шикинью перейдет в «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» купит полузащитника «Эшторила» Шикинью Оливейра, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Вулверхэмптон» заплатит португальскому клубу 3,5 миллиона евро за 26-летнего португальца. Еще 1,5 миллиона евро португальцы могут получить в виде бонусов.

17 января полузащитника приедет в расположение английского клуба, чтобы пройти медицинский осмотр.

В нынешнем сезоне Шикинью принял участие в 15 матчах за «Эшторил» и не отметился результативными действиями.