Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Тухель доволен игрой «Челси» в матче с «Лестером»

00:48
Теги:

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча 37-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:1).

«Отличная игра, но работа еще не завершена — у нас впереди еще два матча, — цитирует специалиста официальный сайт премьер-лиги 19 мая. — Болельщики сыграли большую роль. Вы видели скорость, темп и голод до побед в наших матчах.

Это была очень сильная игра. Очень рад, что мы таким образом показали себя перед болельщиками. Это то, что нам было нужно сегодня. Большая победа, но работа еще не сделана".

«Челси» набрал 67 очков и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. У «Лестера» 66 очков и четвертая позиция.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Джордан Ларссон рассказал, когда собирается покинуть «Спартак»
Тактаров — о Чимаеве: «На родину нужно приезжать с поясом, а без пояса... Это опрометчиво и слишком рано»
Американский форвард прекращает выкладываться на льду, как выбьет все бонусы по контракту. Но он снова подписал контракт в КХЛ
Саломон Рондон покинул ЦСКА

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд