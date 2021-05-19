Тухель доволен игрой «Челси» в матче с «Лестером»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча 37-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:1).

«Отличная игра, но работа еще не завершена — у нас впереди еще два матча, — цитирует специалиста официальный сайт премьер-лиги 19 мая. — Болельщики сыграли большую роль. Вы видели скорость, темп и голод до побед в наших матчах.

Это была очень сильная игра. Очень рад, что мы таким образом показали себя перед болельщиками. Это то, что нам было нужно сегодня. Большая победа, но работа еще не сделана".

«Челси» набрал 67 очков и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. У «Лестера» 66 очков и четвертая позиция.