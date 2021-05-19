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Эдерсон выиграл Золотую перчатку английской премьер-лиги

00:37
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Обладателем Золотой перчатки английской премьер-лиги в сезоне-2020/21 стал вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, сообщает официальный Twitter турнира 19 мая.

Премия ежегодно вручается вратарю, который провел наибольшее количество «сухих» матчей в АПЛ. Бразильский вратарь в нынешнем сезоне отыграл 18 матчей без пропущенных голов. Всего он провел 35 матчей в чемпионате.

«Манчестер Сити» в текущем сезоне досрочно стал чемпионом Англии. 27-летний бразилец получит Золотую перчатку второй год подряд.

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