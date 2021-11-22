Тухель: «Абрамович настоящий фанат футбола и хочет, чтобы мы могли конкурировать с кем угодно»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о владельце клуба Романе Абрамовиче.

«Не так важно будет присутствовать владелец на матче или нет, — цитирует тренера Football.London. — Мы выкладываемся всегда. Даже если он не придет завтра (прим. матч с «Ювентусом»), я знаю, что он все равно будет следить. Мы устраиваем шоу постоянно, и под этим я подразумеваю усердную работу, которую мы выполняем, чтобы радовать его и болельщиков».

Также Тхель сказал, что считает Абрамовича настоящим фанатом футбола.

«Он фанат футбола — настоящий фанат. Он обожает игру, обожает различные детали, он хочет знать о футболе все. Он хочет знать, что происходит у нас на базе, и мы держим его в курсе.

Он хочет, чтобы мы могли конкурировать с кем угодно, демонстрировали правильный подход к работе. Он создал именно такую обстановку. Это здорово, нам очень повезло, что мы находимся в таком клубе", — добавил тренер.

В январе 2021 года 48-летний немецкий специалист возглавил английский «Челси».

По руководством Тухеля команда в сезоне-2021/22 лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 12 играх.