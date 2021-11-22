Флик, Гвардиола, Манчини и Тухель претендуют на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера 2021 года по версии организации.

В список вошли: Антонио Конте («Интер"/"Тоттенхэм»), Ханс-Дитер Флик («Бавария"/сборная Германии), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне («Атлетико») и Томас Тухель («Челси»).

Проголосовать за любого из кандидатов можно на сайт ФИФА до 10 декабря. Победителя объявят 17 декабря на церемонии The Best FIFA Football Awards.