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Флик, Гвардиола, Манчини и Тухель претендуют на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

19:59
Премия The Best. Фото ФИФА
Премия The Best. Фото ФИФА
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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера 2021 года по версии организации.

В список вошли: Антонио Конте («Интер"/"Тоттенхэм»), Ханс-Дитер Флик («Бавария"/сборная Германии), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне («Атлетико») и Томас Тухель («Челси»).

Проголосовать за любого из кандидатов можно на сайт ФИФА до 10 декабря. Победителя объявят 17 декабря на церемонии The Best FIFA Football Awards.

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Евгений Петров все материалы автора

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