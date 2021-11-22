Флик, Гвардиола, Манчини и Тухель претендуют на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
19:59
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера 2021 года по версии организации.
В список вошли: Антонио Конте («Интер"/"Тоттенхэм»), Ханс-Дитер Флик («Бавария"/сборная Германии), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне («Атлетико») и Томас Тухель («Челси»).
Проголосовать за любого из кандидатов можно на сайт ФИФА до 10 декабря. Победителя объявят 17 декабря на церемонии The Best FIFA Football Awards.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю