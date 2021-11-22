Грановская выбрана лучшим футбольным менеджером Европы по версии Tuttosport

Директор «Челси» Марина Грановская была выбрана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии авторитетного итальянского издания Tuttosport.

В материале отмечается, что Грановская помогла «Челси» выиграть Лигу чемпионов. В финале турнира сезона-2020/21 лондонский клуб выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

В 2010 году Грановская стала представителем владельца «Челси» Романа Абрамовича. В июне 2013 года россиянка вошла в совет директоров лондонского клуба.