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Грановская выбрана лучшим футбольным менеджером Европы по версии Tuttosport

19:17
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Директор «Челси» Марина Грановская была выбрана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии авторитетного итальянского издания Tuttosport.

В материале отмечается, что Грановская помогла «Челси» выиграть Лигу чемпионов. В финале турнира сезона-2020/21 лондонский клуб выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

В 2010 году Грановская стала представителем владельца «Челси» Романа Абрамовича. В июне 2013 года россиянка вошла в совет директоров лондонского клуба.

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Иван Шитик все материалы автора

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