Нигерийский футболист: «Арсенал» надо переименовать в ФК «Африка»

Экс-игрок нигерийского клуба «Саншайн Старс» Деле Олорундаре поделился мнением о трансфере в «Арсенал» полузащитника Альбера-Мбойо Локонги.

«Приятно видеть, что клуб улучшает свою команду за счет большого количества африканских игроков. Я считаю, что «Арсенал» надо переименовать в ФК «Африка».

Переход Локонги — свидетельство того, что клуб доверяет африканцам. Когда-то считалось, что игроки из Африки в Европе не годятся даже для скамейки клуба второго дивизиона.

Похоже, что все изменилось. Могу только надеяться, что африканские сборные воспользуются этим, чтобы создать крепкие команды, которые смогут показать себя на ЧМ-2022»,— приводит слова футболиста Goal.

19 июля «Арсенал» объявил о трансфере Локонги. 21-летний футболист заключил контракт до 2026 года.

В прошлом сезоне он провел 33 игры в чемпионате Бельгии за «Андерлехт», забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.