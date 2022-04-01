Салах хочет перейти из «Ливерпуля» в «Барселону» летом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет продолжить карьеру в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, 29-летний египтянин готов на все, чтобы перейти в «Барселону», если каталонский клуб удовлетворит его финансовые запросы.

Отмечается, что нападающий готов выслушать предложения от других клубов, так как до компромисса в переговорах с «Ливерпулем» о новом контракте еще далеко.

К настоящему моменту Салах отклонил все предложения мерсиасайдцев о новом соглашении, так как он хочет быть одним из самых высокооплачиваемых игроков английского клуба. Кроме того, ему было бы интересно попробовать себя в ла лиге.

«Барселона» пока лишь сделала запросы относительно пожеланий нападающего и не контактировала с «Ливерпулем». В каталонском клубе знают, как непросто вести переговоры с мерсисайдцами, и понимают, что трансфер возможен, только если сам клуб пойдет навстречу. Однако этого пока не произошло.

В нынешнем сезоне Салах забил 28 мячей и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.