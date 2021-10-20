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Стив Брюс: «Возможно, «Ньюкасл» — мое последнее место работы. Люди хотели, чтобы я провалился, считали меня бесполезным и тупицей»

Стив Брюс может завершить тренерскую карьеру после увольнения из «Ньюкасла»
13:15
Стив Брюс. Фото AFP
Стив Брюс. Фото AFP
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Стив Брюс заявил, что может завершить тренерскую карьеру после увольнения из «Ньюкасла».

«Возможно, «Ньюкасл» — мое последнее место работы. Было очень трудно. Никто не хотел видеть меня здесь, было трудно ощущать, что люди хотят, чтобы я провалился, говорили, что я провалюсь, что я бесполезный, просто занимаю место, что я тактически неумелый тупица», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Брюса.

Сегодня, 20 октября, «Ньюкасл» объявил об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера команды. Ранее инвестиционный фонд Саудовской Аравии выкупил клуб у бизнесмена Майка Эшли за 300 миллионов фунтов. После смены владельца Брюс провел один матч на своем посту, в котором уступил «Тоттенхэму» (2:3).

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Иван Торопцев все материалы автора

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