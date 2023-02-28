«Тоттенхэм» заключил контракт с «Формулой-1» — под трибуной стадиона «шпор» постоят самую длинную в Лондоне трассу

«Тоттенхэм» заключил контракт с «Формулой-1», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашение рассчитано на 15 лет и включает в себя множество мероприятий по продвижению автоспорта среди молодежи и профессиональную ориентацию в сфере инженерии.

В частности, на стадионе «Тоттенхэма» будет возведен комплекс для картинга, с трассами для взрослых и юниоров. А под одной из трибун построят самую длинную в Лондоне крытую трассу для картинга.