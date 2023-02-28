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Сегодня, 13:50

Защитник «Челси» Тиагу Силва пропустит до 6 недель

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тиагу Силва.
Фото Reuters

Защитник «Челси» Тьяго Силва был травмирован в матче 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2), сообщает пресс-служба лондонцев.

Вчера, 27 февраля, бразилец прошел обследование на территории тренировочного центра клуба. Результаты обследования подтвердили повреждение связок колена.

На восстановление Силвы потребуется не менее 6 недель. Он пропустит ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией», который пройдет 7 марта.

В этом сезоне АПЛ 38-летний футболист провел 21 матч в АПЛ, отметившись 2 ассистами.

Тиагу Силва
ФК Челси
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 24 18 3 3 52-23 57
2
 Ман. Сити 25 17 4 4 64-25 55
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 25 14 3 8 46-35 45
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
7
 Ливерпуль 23 10 6 7 38-28 36
8
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11
 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12
 Кр. Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 24 6 6 12 18-33 24
16
 Вест Хэм 24 6 5 13 23-29 23
17
 Лидс 24 5 7 12 29-39 22
18
 Эвертон 24 5 6 13 17-32 21
19
 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
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Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 1
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Ньюкасл – Брайтон
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Эвертон – Астон Вилла
 0 : 2
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Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
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Борнмут – Ман. Сити
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Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

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Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

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Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

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Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 22 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 22 1 4
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