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«Тоттенхэм» включился в борьбу за Инсинье

19:21
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«Тоттенхэм» претендует на нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье. Игрок до сих пор не продлил контракт с клубом, который истекает следующим летом, так что неаполитанцы могут расстаться с форвардом, чтобы потом не потерять его бесплатно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что 30-летнего итальянца также хочет купить «Интер».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро. В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.

В составе сборной Италии он стал победителем Евро-2020.

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Иван Шитик все материалы автора

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