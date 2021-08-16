«Ливерпуль» отдаст Бена Дэйвиса в аренду в «Шеффилд Юнайтед»
18:22
Защитник «Ливерпуля» Бен Дэйвис продолжит карьеру в «Шеффилд Юнайтед» на правах годичной аренды, сообщает Sky Sports.
Клубы уже договорились между собой и о сделке должно быть официально объявлено в течение ближайших 24 часов.
Дэйвис стал игроком «Ливерпуля» в феврале 2021 года. Его подписали в экстренном порядке, чтобы решить проблему с травмированными игроками.
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