«Ливерпуль» отдаст Бена Дэйвиса в аренду в «Шеффилд Юнайтед»

Защитник «Ливерпуля» Бен Дэйвис продолжит карьеру в «Шеффилд Юнайтед» на правах годичной аренды, сообщает Sky Sports.

Клубы уже договорились между собой и о сделке должно быть официально объявлено в течение ближайших 24 часов.

Дэйвис стал игроком «Ливерпуля» в феврале 2021 года. Его подписали в экстренном порядке, чтобы решить проблему с травмированными игроками.